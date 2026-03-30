Три человека пострадали при атаке БПЛА на Краснодар

Три человека пострадали в результате атаки БПЛА на Краснодар, заявили в оперштабе Кубани.

«Одному взрослому и двум детям оказали необходимую медицинскую помощь на месте без госпитализации», — говорится в сообщении.

Из-за падения БПЛА повреждено несколько квартир.

Аэропорт Краснодара приостановил работу.

Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки ВСУ на Таганрог погиб один человек, восемь пострадали.

