Три человека пострадали при атаке БПЛА на Краснодар

Три человека пострадали в результате атаки БПЛА на Краснодар, заявили в оперштабе Кубани.
«Одному взрослому и двум детям оказали необходимую медицинскую помощь на месте без госпитализации», — говорится в сообщении.
Из-за падения БПЛА повреждено несколько квартир.
Аэропорт Краснодара приостановил работу.
Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки ВСУ на Таганрог погиб один человек, восемь пострадали.
