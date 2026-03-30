Reuters: переговоры ВТО продолжатся в Женеве после разногласий США и Бразилии

Министерская конференция — высший руководящий орган ВТО. Обычно такие форумы проводятся раз в два года. МК-14 была запланирована с 26 по 29 марта в столице Камеруна Яунде. Главная тема встречи — реформирование ВТО. Согласно задумке организаторов, в завершение встречи участники конференции должны были согласовать план по выработке реформы ВТО, работа над которым велась в течение многих месяцев в Женеве под руководством координатора, постоянного представителя Норвегии при организации Петтера Олберга.