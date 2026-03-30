Reuters: переговоры ВТО продолжатся в Женеве после разногласий США и Бразилии

По их словам, Вашингтон и Бразилиа не смогли разрешить разногласий касательно продления моратория на взимание таможенных пошлин с электронных трансмиссий, который истекает 31 марта. Отмечается, что эти обсуждения должны продолжится в Женеве, где располагается штаб-квартира ВТО.
По сведениям европейского издания газеты Politico, многие официальные лица сообщали о наметившимся компромиссе по данному вопросу. Он предполагал продление срока действия моратория на четыре года при том, что изначально Вашингтон настаивал на 10 годах. «Бразилия в последнюю минуту вставила палки в колеса и наложила вето на попытки продлить мораторий вообще», — пишет Politico.
Издание указало, что американские чиновники увязали любое продление моратория со своим согласием поддержать план работы по реформе ВТО, утверждение которого было одной из главных тем на повестке дня конференции.
По информации источников ТАСС, работа четырехдневной министерской конференции должна была завершиться к 13:00 29 марта. Заключительная пресс-конференция была запланирована на 14:00 по местному времени, однако так и не состоялась. Официальных заявлений касательно итогов встречи со стороны руководства ВТО представлено не было.
Министерская конференция — высший руководящий орган ВТО. Обычно такие форумы проводятся раз в два года. МК-14 была запланирована с 26 по 29 марта в столице Камеруна Яунде. Главная тема встречи — реформирование ВТО. Согласно задумке организаторов, в завершение встречи участники конференции должны были согласовать план по выработке реформы ВТО, работа над которым велась в течение многих месяцев в Женеве под руководством координатора, постоянного представителя Норвегии при организации Петтера Олберга.