В посольстве США предупредили об угрозе атаки на американские вузы в Ираке

Посольство США в Багдаде предупредило о возможных ударах по американским университетам в Ираке.

«Иран и поддерживаемые им вооружённые группировки, возможно, планируют атаки на американские университеты в Багдаде, Сулеймании и Дохуке, а также на другие учебные заведения, которые считаются связанными с Соединёнными Штатами», — говорится в заявлении посольства в соцсети X.

В дипмиссии напомнили, что Иран выдвигал угрозы в адрес американских вузов на Ближнем Востоке.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил образовательные учреждения США и Израиля на Ближнем Востоке законными целями для ответных атак.

Решение КСИР стало прямой реакцией на нападение на Научно-технический университет Ирана.

