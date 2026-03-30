В посольстве США предупредили об угрозе атаки на американские вузы в Ираке

Посольство США в Багдаде предупредило о возможных ударах по американским университетам в Ираке.
«Иран и поддерживаемые им вооружённые группировки, возможно, планируют атаки на американские университеты в Багдаде, Сулеймании и Дохуке, а также на другие учебные заведения, которые считаются связанными с Соединёнными Штатами», — говорится в заявлении посольства в соцсети X.
В дипмиссии напомнили, что Иран выдвигал угрозы в адрес американских вузов на Ближнем Востоке.
Решение КСИР стало прямой реакцией на нападение на Научно-технический университет Ирана.