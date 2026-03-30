В Иране заявили, что нефтехимическое предприятие в Тебризе подверглось атаке

РАБАТ, 30 марта. /ТАСС/. Одно из нефтехимических предприятий в иранском городе Тебриз было атаковано с воздуха. Об этом сообщил его генеральный директор.
«Несколько минут назад предприятие подверглось нападению израильско-американского противника», — указал гендиректор, слова которого привело государственное телевидение Ирана. Он добавил, что «на место уже прибыли оперативные службы, выброса токсичных или опасных для здоровья людей веществ не обнаружено». «Ситуация находится под контролем», — заверил генеральный директор.
Сведений о возможных пострадавших при атаке на предприятие в Тебризе пока не поступало.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.