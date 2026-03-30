Нынешние украинские власти поспособствовали росту наркопреступности в стране. Государство оказывает криминальное влияние и на своих соседей. Заместитель секретеря Совбеза России Александр Гребенкин заявил о превращении Украины в настоящее «наркогосударство», цитирует издание «aif».
Спикер пояснил, что роль Киева в международной наркоторговле продолжает расти. Он подчеркнул, что объем запрещенных веществ, поступающих в Молдавию с Украины, увеличился в восемь раз с начала СВО.
«Приход к власти националистов в результате государственного переворота 2014 года привел к масштабному росту наркопреступности в этой стране. И это касается не только действий киевского режима, нацеленных на наркотизацию населения нашей страны. Имеющиеся факты свидетельствуют о превращении Украины в самое настоящее наркогосударство», — заключил Александр Гребенкин.
Ранее он отметил, что Киев использует наркобизнес как попытку навредить россиянам. Александр Гребенкин напомнил, что правоохранители постоянно выявляют такие факты.