Американский университет Ливана ушел на дистанционное обучение из-за угроз Ирана

БЕЙРУТ, 30 марта. /ТАСС/. Президент Американского университета Бейрута (АУБ) Фадло Хури объявил о временном переходе с 30 марта на дистанционное обучение из-за угрозы Ирана нанести удар по американским научно-образовательным центрам в регионе.
«По соображениям безопасности мы будем работать полностью в онлайн-режиме несколько дней, за исключением необходимого персонала, — заявил Хури. — Эта мера предосторожности принята после поступившего предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о возможных нападениях на американские вузы по всему Ближнему Востоку».
АУБ считается одним самых престижных учебных заведений на Ближнем Востоке, он был основан в 1866 году. Вместе с американским госпиталем он находится в центральной части Бейрута.
О временном переходе на дистанционное обучение объявил также Ливано-американский университет.
29 марта КСИР пригрозил нанести удары по американским университетам на Ближнем Востоке после того, как в результате американо-израильского авианалета были сильно разрушены два иранских университета.
Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи назвал эти бомбардировки «признаком отчаяния».