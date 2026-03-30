Американский университет Ливана ушел на дистанционное обучение из-за угроз Ирана

Вместе с американским госпиталем университет находится в центральной части Бейрута.

БЕЙРУТ, 30 марта. /ТАСС/. Президент Американского университета Бейрута (АУБ) Фадло Хури объявил о временном переходе с 30 марта на дистанционное обучение из-за угрозы Ирана нанести удар по американским научно-образовательным центрам в регионе.

«По соображениям безопасности мы будем работать полностью в онлайн-режиме несколько дней, за исключением необходимого персонала, — заявил Хури. — Эта мера предосторожности принята после поступившего предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о возможных нападениях на американские вузы по всему Ближнему Востоку».

АУБ считается одним самых престижных учебных заведений на Ближнем Востоке, он был основан в 1866 году. Вместе с американским госпиталем он находится в центральной части Бейрута.

О временном переходе на дистанционное обучение объявил также Ливано-американский университет.

29 марта КСИР пригрозил нанести удары по американским университетам на Ближнем Востоке после того, как в результате американо-израильского авианалета были сильно разрушены два иранских университета.

Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи назвал эти бомбардировки «признаком отчаяния».

