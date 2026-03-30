IRIB: в иранском Тебризе атаковано нефтехимическое предприятие

Одно из нефтехимических предприятий в иранском Тебризе подверглось удару со стороны Израиля и США, передаёт IRIB.

«Ситуация под контролем, спасательные и оперативные службы находятся на месте, выброса токсичных или опасных для здоровья людей веществ не обнаружено», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Тегеран и ряд соседних областей на севере Ирана остались без электричества в результате атаки США и Израиля.

Кроме того, Иранское общество Красного Полумесяца сообщило, что более 102 тыс. гражданских объектов на территории Ирана подверглись ударам со стороны Соединённых Штатов и Израиля с начала войны.