Иран сообщил, что аэропорт Мехрабад и отделение Нацбанка атаковали с воздуха

РАБАТ, 30 марта. /ТАСС/. Международный аэропорт Мехрабад, а также одно из отделений Национального банка Ирана были целями очередной бомбардировки иранской столицы Тегерана. Об этом сообщает иранское государственное телевидение.
По его сведениям, помимо международного аэропорта и отделения Нацбанка в Тегеране были атакованы картонная фабрика на юге города и жилой комплекс Каср-Фирузе.
Как указывает агентство Mehr, из-за нападения на жилой комплекс имеются жертвы. Их точное число пока не приводится.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.