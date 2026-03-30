Иран сообщил, что аэропорт Мехрабад и отделение Нацбанка атаковали с воздуха

По сведениям иранского государственного телевидения, также удар нанесли по картонной фабрике на юге Тегерана и жилому комплексу Каср-Фирузе.

РАБАТ, 30 марта. /ТАСС/. Международный аэропорт Мехрабад, а также одно из отделений Национального банка Ирана были целями очередной бомбардировки иранской столицы Тегерана. Об этом сообщает иранское государственное телевидение.

По его сведениям, помимо международного аэропорта и отделения Нацбанка в Тегеране были атакованы картонная фабрика на юге города и жилой комплекс Каср-Фирузе.

Как указывает агентство Mehr, из-за нападения на жилой комплекс имеются жертвы. Их точное число пока не приводится.

