Миротворец Unifil погиб в результате взрыва снаряда в Ливане

Один миротворец Временных сил ООН на юге Ливана Unifil погиб в результате взрыва снаряда.
Об этом говорится в Telegram-канале структуры.
«Unifil выражает глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам миротворца, потерявшего жизнь, выполняя свой долг с мужеством», — сказано в заявлении.
Ещё один миротворец в результате взрыва получил серьёзные ранения.
28 марта в результате удара ЦАХАЛ были убиты журналисты Али Шуайб и Фатима Фатуни, а также фотокорреспондент Мухаммад Фатуни. Они были сотрудниками ливанских телеканалов.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше