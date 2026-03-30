Миротворец Unifil погиб в результате взрыва снаряда в Ливане

Один миротворец Временных сил ООН на юге Ливана Unifil погиб в результате взрыва снаряда.

Об этом говорится в Telegram-канале структуры.

«Unifil выражает глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам миротворца, потерявшего жизнь, выполняя свой долг с мужеством», — сказано в заявлении.

Ещё один миротворец в результате взрыва получил серьёзные ранения.

28 марта в результате удара ЦАХАЛ были убиты журналисты Али Шуайб и Фатима Фатуни, а также фотокорреспондент Мухаммад Фатуни. Они были сотрудниками ливанских телеканалов.

