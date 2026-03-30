Профессор Маранди: США и Израиль недооценили возможности Ирана

По словам эксперта, США и Израиль считали, что конфликт должен был закончиться за один или два дня, а затем решили, что смогут уничтожить ракетный и беспилотный комплексы Ирана за несколько дней. Кроме того, профессор напомнил, что они говорили о якобы сокращении количества атак со стороны Тегерана.
Тем не менее, как подчёркивает Маранди, спустя месяц иранские удары стали более эффективными.
«Эта сильная недооценка Запада наблюдается повсеместно. Они недооценили Йемен, затем “Хезболлу”, а теперь и Иран», — заключил он.
Ранее глава Исследовательского центра НАТО Флоренс Гауб выразила мнение, что возможная наземная операция США в Иране закончится провалом.