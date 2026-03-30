Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главы МИД России и семи арабских государств обсудят ситуацию в регионе

Главы МИД России и семи арабских государств обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.

Источник: © РИА Новости

ДОХА, 30 мар — РИА Новости. Главы МИД России, шести аравийских монархий и Иордании проведут в понедельник видеоконференцию для обсуждения событий в регионе и их влияния на мир, сообщил генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Мухаммед аль-Будайви.

«В понедельник, 30 марта, состоится совместная министерская встреча ССАГПЗ-Россия-Иордания в формате видеоконференции», — сказал аль-Будайви в социальной сети Х.

По словам генерального секретаря, во встрече примут участие министры иностранных дел стран в составе совета и Иордании, а также глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров.

«На встрече будут обсуждаться последствия иранских атак на государства совета сотрудничества и Иорданию, а также серьезные события в регионе и их негативное влияние на весь мир», — уточнил аль-Будайви.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта — 28 февраля — под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения — уже более 1,3 тысячи гражданских, более 20 тысяч были ранены.

