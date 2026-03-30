В Молдавии признались, что переплачивают за газ из-за отказа от «Газпрома»

КИШИНЕВ, 30 мар — РИА Новости. Молдавия переплачивает за газ из-за отказа от работы с «Газпромом», заявил РИА Новости экс-премьер республики, депутат парламента от партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
«Плачутся в Молдове, что мы покупаем самый дорогой газ в регионе. И такого в истории Молдовы не было. До их прихода (нынешних властей в 2021 году — ред.) цена на газ у нас была 4 лея (0,23 цента — ред.) за метр кубический. А после их прихода стало почти 30 леев (1,72 доллара)», — сказал Тарлев.
Политик считает, что энергетическая безопасность в Молдавии в целом сегодня не обеспечена. «И она очень хрупкая и нестабильная, отключение электроэнергии непонятно по какой причине, и никто не был наказан и не было принято никаких мер», — отметил он.
По его словам, оппозиция в Молдавии пытается улучшить ситуацию, быть полезной. «Но они (власти — ред.) пока, скажем, не хотят прислушиваться к нормальным мнениям и считают, что они самые умные. Мы не против, но нет результатов, есть проблемы. Поэтому будем бороться и дальше», — подчеркнул он.
В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство регулирования энергетики увеличило тарифы на электроэнергию на 65−75%, а на отопление — на 12−38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
Массовый сбой произошел в электросети Молдавии 31 января, из-за него 70% населения осталось без электроэнергии. Премьер Александр Мунтяну 4 февраля предупредил, что подобная ситуация может повториться. Авария 31 января стала одной из наиболее масштабных за последние годы для объединенной энергосистемы Украины и Молдавии: резкое падение напряжения и частоты привело к отключениям электроэнергии на значительной территории обеих стран, а также к вынужденному выводу из работы или разгрузке отдельных энергоблоков на украинских электростанциях.