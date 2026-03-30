В Махачкале устранили подтопления в двенадцати школах и восьми детсадах

МАХАЧКАЛА, 30 мар — РИА Новости. В 12 школах и восьми детских садах в Махачкале устранили подтопления, сообщила администрация города.
«Подтопления устранены в 12 школах и восьми детских садах. В трех школах и четырех детских садах работы по устранению последствий подтоплений продолжаются. После завершения необходимых мероприятий учреждения будут готовы к функционированию в штатном режиме», — говорится в публикации в Telegram-канале мэрии.
По данным администрации, параллельно воду откачивают из жилого фонда, уже выполнив работы в 50 многоквартирных домах. Кроме того, городские службы расчищают улично-дорожную сеть от крупногабаритного мусора и поваленных деревьев.
В выходные сильные ливни привели к массовым подтоплениям в Дагестане, начались перебои в работе систем водо- и электроснабжения. На пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. Из подтопленных районов вывезли более трех тысяч человек, свыше тысячи из них — дети.
До понедельника в регионе ввели режим повышенной готовности. В Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе объявили о введении режима чрезвычайной ситуации. Неблагоприятная обстановка сохраняется и в других городах, включая Дербент и Дагестанские Огни.
Глава республики Сергей Меликов подчеркнул, что объем осадков в некоторых районах побил многолетние рекорды. Он поручил оказать финансовую помощь муниципалитетам для ликвидации последствий ЧС.