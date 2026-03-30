В Краснодаре три человека пострадали после атаки БПЛА

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Краснодаре, им оказали медицинскую помощь, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Ранее в оперштабе сообщили о повреждениях нескольких квартир в Прикубанском округе Краснодара в результате атаки БПЛА.
«По уточненной информации, в результате падения БПЛА в Краснодаре пострадали три человека. Одному взрослому и двум детям оказали необходимую медицинскую помощь на месте без госпитализации», — говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.
