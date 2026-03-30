Иран заявил, что готов к длительным боевым действиям, сообщили СМИ

CNN: Иран заявил, что готов к длительным боевым действиям.

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Тегеран готов к длительным боевым действиям, сообщает побеседовавший с ним телеканал CNN.

«Высокопоставленный иранский чиновник в сфере безопасности заявил CNN, что Тегеран сам определит, когда закончится война, и указал, что Иран готов выдерживать наступательные операции в течение длительного периода», — говорится в материале телеканала.

По словам источника, оценки США, согласно которым военный конфликт продлится всего несколько дней, неверны. Собеседник телеканала также назвал нереалистичным заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что боевые действия будут продолжаться несколько недель.

«Это наша война, и мы не прекратим оборону, пока не преподнесем (президенту США Дональду — ред.) Трампу и (премьеру Израиля Биньямину — ред.) Нетаньяху исторический урок», — приводит телеканал слова источника.

По его словам, иранский арсенал ракет и БПЛА готов поддерживать долгосрочные операции, кроме того, Иран усиливает свою ПВО.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

