Иран заявил, что готов к длительным боевым действиям, сообщили СМИ

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Тегеран готов к длительным боевым действиям, сообщает побеседовавший с ним телеканал CNN.
«Высокопоставленный иранский чиновник в сфере безопасности заявил CNN, что Тегеран сам определит, когда закончится война, и указал, что Иран готов выдерживать наступательные операции в течение длительного периода», — говорится в материале телеканала.
По словам источника, оценки США, согласно которым военный конфликт продлится всего несколько дней, неверны. Собеседник телеканала также назвал нереалистичным заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что боевые действия будут продолжаться несколько недель.
«Это наша война, и мы не прекратим оборону, пока не преподнесем (президенту США Дональду — ред.) Трампу и (премьеру Израиля Биньямину — ред.) Нетаньяху исторический урок», — приводит телеканал слова источника.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.