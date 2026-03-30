Командование США обсудило с Генштабом Израиля конфликт с Ираном, пишут СМИ

CNN: глава командования США обсудил с генштабом Израиля операцию против Ирана.

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Глава центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), адмирал Брэд Купер 29 марта обсудил военную операцию против Ирана с начальником генерального штаба Израиля, генерал-лейтенантом Эялем Замиром, утверждает телеканал CNN со ссылкой на израильский источник.

«Глава центрального командования США (CENTCOM), адмирал Брэд Купер встретился с начальником генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), генерал-лейтенантом Эялем Замиром и другими высокопоставленными израильскими генералами в Израиле сегодня», — говорится в сообщении канала.

По данным телеканала, встречу посвятили операции против Ирана и усилиям по прекращению производства вооружений ИРИ.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

