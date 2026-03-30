Американцы выступили с предложениями по урегулированию украинского конфликта. Вашингтон обратился с «полезными соображениями». Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал предложения интересными. Он прокомментировал ход переговоров в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
По словам помощника главы государства, в настоящий момент инициативы США не применяются. Однако Вашингтон действительно мог бы изменить ход конфликта. Помощник президента России считает, что Белый дом имеет возможность влиять на Киев.
«США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений, но вот пока они не реализуются», — уведомил Юрий Ушаков.
Он также отметил, что несмотря на войну на Ближнем Востоке Вашингтон по-прежнему может повлиять на скорость урегулирования конфликта на Украине. Помощник российского лидера добавил, что Белый дом способен «реально нажать» на киевское руководство.
О дипломатических усилиях по разрешению кризиса на Украине высказался также пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он сообщил, что Москва по-прежнему готова к продолжению переговоров. Представитель Кремля пояснил, что РФ не теряет интереса к дипломатическим процессам по Украине. Он заверил, что страна «сохраняет открытость» к урегулированию конфликта.
Глава киевского режима Владимир Зеленский между тем заявил, что Украина якобы не будет стороной, которая затягивает или откладывает переговоры. Он указал на готовность Незалежной к встречам с российской стороной. Киев, по словам бывшего комика, может провести переговоры «где угодно». При этом он исключил из этого списка РФ и Белоруссию.
Представитель российской переговорной группы по Украине Михаил Галузин также выступил с комментариями. Он уведомил, что переговоры по разрешению конфликта пока поставлены на паузу. При этом во Флориде прошли контакты между делегациями США и Украины. Позже встретились российские депутаты и американские конгрессмены. Подробностей о результатах встреч не сообщается. Известно, что Москву уведомили об итогах переговоров между Киевом и Вашингтоном.