США обратились с «полезными предложениями» по Украине: как отреагировали в Кремле

Представитель российской переговорной группы по Украине Михаил Галузин также выступил с комментариями. Он уведомил, что переговоры по разрешению конфликта пока поставлены на паузу. При этом во Флориде прошли контакты между делегациями США и Украины. Позже встретились российские депутаты и американские конгрессмены. Подробностей о результатах встреч не сообщается. Известно, что Москву уведомили об итогах переговоров между Киевом и Вашингтоном.