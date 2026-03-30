Самолёт ДРЛО, истребители, БПЛА и радары: какую технику США потеряли за месяц войны с Ираном

KC-135 является разработкой 1950-х годов. До войны с Ираном США обладали парком из 396 таких машин. Как и E-3 Sentry, KC-135 больше не производятся — последний самолёт был поставлен Пентагону в 1965-м году. Для восполнения потерь Вашингтону придётся покупать более современный и более дорогой KC-46A Pegasus стоимостью $164 млн за единицу. При этом, как пишет Reuters, в прошлом сообщалось о недостатках KC-46A, в том числе проблемах с качеством и различными дефектами.