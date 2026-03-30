Самолёт ДРЛО, истребители, БПЛА и радары: какую технику США потеряли за месяц войны с Ираном

Иран уничтожил ракетным ударом дорогостоящий американский самолёт ДРЛО E-3 Sentry. По данным WSJ, его замена может обойтись американскому бюджету в $700 млн. Ранее США также потеряли три истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle, несколько самолётов-заправщиков KC-135 и более десятка БПЛА MQ-9 Reaper. Значительный урон иранцы нанесли и американским РЛС на Ближнем Востоке. По данным СМИ, один из повреждённых радаров стоил $1 млрд и позволял Вашингтону отслеживать объекты на расстоянии 5 тыс. км.
Иран поразил американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) E-3 Sentry. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Отмечается, что машине был нанесён урон во время недавнего ракетного удара по американской авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии — одному из ключевых военных хабов США на Ближнем Востоке. В результате атаки 12 американских военнослужащих получили ранения, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.
Американские журналисты пишут о «повреждении» E-3 Sentry, однако, судя по спутниковым снимкам, которые опубликовал Иран, можно констатировать, что самолёт был уничтожен. Борт развалился на две части, при этом был утерян самый ценный элемент — РЛС кругового обзора. Это первая в истории боевая потеря E-3 Sentry.
Самолёты ДРЛО используются для мониторинга воздушного пространства, обнаружения целей и управления боевыми операциями. ВВС США располагают достаточно ограниченным количеством E-3 Sentry. По данным журнала Air&Space Forces, парк этих машин насчитывает всего 16 единиц, причём не все из них находятся в работоспособном состоянии.
Boeing E-3 Sentry.
© Public Domain.
«Количество таких самолётов ограничено, им трудно находить замену, поэтому любое повреждение становится серьёзным ударом по оперативным возможностям США в данном регионе», — пишет Fox News.
Данные самолёты в США больше не производятся, поэтому заменить уничтоженный борт можно будет только более современной модификацией E-7 Wedgetail, которая стоит около $700 млн.
«Это очень серьёзно, — заявил в интервью The Wall Street Journal полковник ВВС США в отставке Джон Винабл. — Это подрывает способность США наблюдать за происходящим в Персидском заливе и отслеживать обстановку».
Шесть заправщиков KC-135.
12 марта в небе над Ираком США потеряли самолёт-заправщик KC-135 Stratotanker. Все шесть членов экипажа погибли. В Пентагоне утверждают, что борт потерпел крушение из-за столкновения с таким же KC-135, однако иранская сторона заявляет, что заправщик был сбит. Позже ещё пять KC-135 получили различные повреждения во время иранского ракетного удара по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, сообщает WSJ.
Белый дом признал факт удара по авиабазе, однако опроверг информацию о серьёзном ущербе пяти самолётам и даже пригрозил СМИ отзывом лицензии за распространение якобы недостоверных данных.
Boeing KC-135R.
Gettyimages.ru.
© Jon Hobley / MI News / NurPhoto.
KC-135 является разработкой 1950-х годов. До войны с Ираном США обладали парком из 396 таких машин. Как и E-3 Sentry, KC-135 больше не производятся — последний самолёт был поставлен Пентагону в 1965-м году. Для восполнения потерь Вашингтону придётся покупать более современный и более дорогой KC-46A Pegasus стоимостью $164 млн за единицу. При этом, как пишет Reuters, в прошлом сообщалось о недостатках KC-46A, в том числе проблемах с качеством и различными дефектами.
Три истребителя-бомбардировщика F-15E.
В первые дни агрессии против Ирана США потеряли сразу три истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle. В КСИР заявляют, что самолёты были сбиты средствами иранских ПВО, однако Пентагон и Белый дом объяснили уничтожение машин дружественным огнём со стороны кувейтских ВВС. Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию «небольшим недоразумением».
F-15E.
© Public Domain.
«Кувейтцы совершили ошибку, они открыли огонь… Думали, что бьют по противнику. Случилось то, что называют “дружественным огнём”, — сказал он.
Модификация F-15E Strike Eagle больше не производится в США — ей на смену пришла версия F-15EX Eagle II стоимостью около $94 млн.
В ходе нападения на Иран США также чуть было не потеряли свой самый современный истребитель пятого поколения F-35A Lightning II. По «стелсу» стоимостью $82,5 млн попала ракета иранского ПВО, однако борт всё-таки смог дотянуть до базы.
Беспилотник MQ-9 Reaper.
По данным американских СМИ, в ходе боевых действий в Иране США потеряли более десятка разведывательно-ударных дронов MQ-9 Reaper. Известно, что как минимум восемь из них были поражены иранской ПВО, три — уничтожены на земле в ходе ракетных ударов, а один по ошибке сбила одна из стран Персидского залива.
MQ-9 Reaper.
Gettyimages.ru.
© Isaac Brekken.
У США имеется несколько сотен «Риперов». Последняя партия была поставлена в войска в прошлом году, после чего производство было закрыто. Чтобы восполнить потери Пентагону придётся покупать более современную версию MQ-9B SkyGuardian стоимостью $30 млн.
Радар за миллиард.
Значительным уроном для военной инфраструктуры США на Ближнем Востоке стало уничтожение иранцами нескольких радаров. Известно, что КСИР поразили РЛС, системы связи и ПВО США на территории Катара, ОАЭ, Иордании, Бахрейна, Кувейта и Саудовской Аравии.
Среди уничтоженных объектов — радиолокационная станция AN/TPY-2 из состава батареи ПРО THAAD. Данная РЛС использовалась для слежения за баллистическими ракетами. WSJ оценивает её стоимость в $300 млн.
Кроме того, по данным WSJ, урон был нанесён и крупнейшей американской РЛС в регионе — AN/FPS-132. Станция была расположена на авиабазе Аль-Удейд в Катаре и могла отслеживать объекты на расстоянии 5 тыс. км. Издание утверждает, что её постройка обошлась Вашингтону в $1 млрд.
Пожар на авианосце USS Gerald Ford.
Ещё одной заметной потерей для США стал выход из строя самого современного американского авианосца USS Gerald R. Ford. В разгар агрессии против Ирана корабль был вынужден покинуть Ближний Восток и 23 марта прибыл на критскую базу ВМС США для ремонта.
Как объяснили в Пентагоне, причиной неполадок якобы стал пожар в прачечной, который тушили 30 часов. В ходе инцидента несколько моряков получили ранения. Кроме того, огнём было уничтожено около 100 спальных мест. Ранее во время похода на Ближний Восток на авианосце возникли проблемы с канализационной системой.
USS Gerald Ford.
Gettyimages.ru.
© Samir Jordamovic / Anadolu.
Несмотря на то, что Пентагон подчёркивал небоевой характер поломок на «Форде», из недавнего выступления Трампа можно сделать вывод, что Иран всё же пытался ударить по данному кораблю. 28 марта на инвестиционном форуме в Майами президент США заявил, что иранцы атаковали некий авианосец ВМС США с 17 разных сторон. Он не уточнил наименование корабля, однако назвал его самым большим авианосцем в мире. На данный момент крупнейшим кораблём этого типа является как раз USS Gerald R. Ford.