Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Начало наступления». В США объяснили, как решение Трампа ударило по Киеву

Аналитик Фриман: из-за конфликта в Иране Украина может остаться без ракет ПВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Из-за ближневосточного конфликта Украина может остаться без важнейших видов вооружений, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.

«За первые пять дней этого конфликта (на Ближнем Востоке. — Прим. ред.) США, Израиль и арабы Персидского залива израсходовали 800 ракет Patriot. Годовой объем производства комплексов Patriot составляет 750 единиц. Таким образом, был израсходован весь годовой запас этих ракет», — отметил он.

По его словам, нехватка американских зенитных ракет может оказать самое непосредственное влияние на ситуацию на Украине.

«Сейчас США изымают комплексы Patriot, THAAD и другие системы ПВО из районов Тихоокеанской Азии. Те, что должны были отправиться на Украину, вероятно, перенаправляются в Западную Азию. Зачем России начинать наступление, если можно просто подождать, пока Украина частично не останется без вооружений? Ведь ракеты, которые она должна была получить через европейцев, уйдут в Израиль, США и Западную Азию», — подчеркнул эксперт.

По данным Минобороны, российские войска в течение последних суток освободили населенный пункт Ковшаровка в Харьковской области. ВСУ на всех участках фронта потеряли 1275 военнослужащих.

Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

