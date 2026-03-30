«Начало наступления». В США объяснили, как решение Трампа ударило по Киеву

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Из-за ближневосточного конфликта Украина может остаться без важнейших видов вооружений, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.
По его словам, нехватка американских зенитных ракет может оказать самое непосредственное влияние на ситуацию на Украине.
«Сейчас США изымают комплексы Patriot, THAAD и другие системы ПВО из районов Тихоокеанской Азии. Те, что должны были отправиться на Украину, вероятно, перенаправляются в Западную Азию. Зачем России начинать наступление, если можно просто подождать, пока Украина частично не останется без вооружений? Ведь ракеты, которые она должна была получить через европейцев, уйдут в Израиль, США и Западную Азию», — подчеркнул эксперт.
По данным Минобороны, российские войска в течение последних суток освободили населенный пункт Ковшаровка в Харьковской области. ВСУ на всех участках фронта потеряли 1275 военнослужащих.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.