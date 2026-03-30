Лула да Силва: в мире пик конфликтов со времен Второй мировой

«Мир переживает наибольшее число вооруженных конфликтов со времен Второй мировой войны», — подчеркнул он. «И не случайно это происходит именно сейчас, когда демократия оказалась на перепутье, — продолжил он. — Экстремизм становится и отправной точкой, и конечным пунктом порочного круга. Когда правительства позволяют втянуть себя в войны из-за нетерпимости или высокомерия власти, они сеют семена ресентимента — и из них прорастает еще больше ненависти и насилия». Кроме того, технологии двойного назначения, по его словам, «ставят серьезные этические вопросы»: выбор военных целей уже происходит с использованием искусственного интеллекта, притом что ни правовые, ни моральные рамки для этого до сих пор не установлены.