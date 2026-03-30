Лула да Силва: в мире пик конфликтов со времен Второй мировой

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Мир переживает наибольшее число конфликтов со времен Второй мировой войны, пришло время для ООН действовать решительно. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в статье на сайте издания «Коммерсантъ».
Лидер Бразилии отметил, что каждое нарушение международного права открывает путь новым злоупотреблениям. «От Афганистана до Ирана, включая Ирак, Ливию, Сирию, Украину, Газу и Венесуэлу, — граница между дозволенным и запрещенным размывается при попустительстве и бездействии Совета Безопасности Организации Объединенных Наций», — отметил бразильский президент. Он подчеркнул, что постоянные члены Совбеза ООН действуют, не оглядываясь на Устав организации. Эти государства используют право вето в качестве щита или оружия. «Они играют судьбами миллионов, оставляя за собой след смерти и разрушения», — подчернул Лула да Силва.
Еще недавно, по его словам, вмешательствам стремились придать некую видимость легитимности через одобрение ООН. «Сегодня же демонстрация силы не утруждает себя сохранением даже внешних приличий. Рамки многосторонних институтов становятся слишком тесными, чтобы сдерживать споры о гегемонии. Без многосторонности мы рискуем променять несовершенную систему коллективной безопасности на жестокую реальность всеобщей небезопасности», — отметил Лула да Силва. Без ограничений на применение силы в мире воцарится хаос, заключил он.
«Мир переживает наибольшее число вооруженных конфликтов со времен Второй мировой войны», — подчеркнул он. «И не случайно это происходит именно сейчас, когда демократия оказалась на перепутье, — продолжил он. — Экстремизм становится и отправной точкой, и конечным пунктом порочного круга. Когда правительства позволяют втянуть себя в войны из-за нетерпимости или высокомерия власти, они сеют семена ресентимента — и из них прорастает еще больше ненависти и насилия». Кроме того, технологии двойного назначения, по его словам, «ставят серьезные этические вопросы»: выбор военных целей уже происходит с использованием искусственного интеллекта, притом что ни правовые, ни моральные рамки для этого до сих пор не установлены.
Мир без правил — это небезопасный мир, где каждый может стать следующей жертвой, констатирует бразильский лидер. «Прерогативы постоянных членов Совета Безопасности уже не находят оправдания в международном правопорядке, основанном на суверенном равенстве государств. Их безответственное использование становится недопустимым», — заявил он. Президент Бразилии считает, что настало время вернуть «реформированной ООН» способность к действиям. По мнению Лулы да Силвы, организация должна перестать быть сторонним наблюдателем событий, затрагивающих весь мир.
Гонка вооружений.
По словам президента Бразилии, «мир втянут в гонку вооружений и государства направляют все большую часть своих бюджетов на военные нужды». Лула да Силва отметил, что военные расходы в $2,7 трлн поглощают ресурсы, которые можно было бы направить на решение мировых проблем. Эти бюджеты можно было бы использовать для борьбы с голодом и бедностью, противодействия глобальным климатическим изменениям, расширения доступа к образованию и сокращения цифрового неравенства. Президент Бразилии также выразил озабоченность тем, что голод все чаще используют как инструмент войны, а насильственное перемещение населения остается безнаказанным.
А колебания цен на нефть, продолжил он, означают более дорогие или даже недоступные энергию и транспорт для компаний и потребителей. «Торговые ограничения сдерживают коммерцию. Нехватка удобрений влияет на цены на продовольствие и вызывает инфляционное давление. Центральные банки повышают процентные ставки, увеличивая государственную и частную задолженность. Упускаются инвестиционные возможности и теряются рабочие места», — добавил президент Бразилии.