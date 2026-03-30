Бастрыкин поручил возбудить дело после конфликта со стрельбой в Курской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после конфликта подростков со стрельбой в Железногорске Курской области.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправном поведении несовершеннолетнего в Курской области», — говорится в заявлении СК России в MAX.

Как отметили в ведомстве, в социальных медиа появилась информация о том, что в Железногорске 14-летний подросток, состоящий на профилактическом учёте, в ходе конфликта со сверстником выстрелил ему в ногу из пневматического пистолета. В результате произошедшего подросток получил телесные повреждения.

Прокуратура Челябинской области проводит проверку после ЧП в школе со стрельбой учащихся.

Ранее в СК по Ярославской области заявили о возбуждении уголовного дела в связи с дракой в одном из торговых центров Ярославля.