Израиль заявил, что нейтрализовал двух палестинцев на Западном берегу

«Солдаты ЦАХАЛ, действующие в районе [деревни] Дура (расположена юго-западнее Хеврона — прим. ТАСС), открыли огонь по вооруженному ножом террористу, который бежал в сторону военнослужащих, и ликвидировали его», — указано в сообщении.
Также в армейской пресс-службе заявили, что во время проведения оперативной операции к северу от Иерусалима военнослужащие открыли огонь по террористу, «приближавшемуся к ним на автомобиле и представлявшему для них угрозу». «Террорист был нейтрализован. Сообщений о ранениях военнослужащих не поступало», — подчеркнули в ЦАХАЛ.