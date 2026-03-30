Американские власти намерены позволить российскому танкеру с нефтью беспрепятственно пройти к берегам Кубы, несмотря на официально действующую энергетическую блокаду острова. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT), подчеркивая исключительность данного решения.
По сведениям газеты, судно перевозит около 730 тыс. баррелей нефти. В воскресенье танкер находился всего в 15 морских милях от острова; ожидается, что он войдет в территориальные воды Кубы вечером 29 марта и прибудет в порт города Матансас к 31 марта. Данная поставка имеет критическое значение для Гаваны, так как позволит избежать полного истощения запасов топлива в стране в течение нескольких недель. Официальные ведомства США, включая Белый дом и Пентагон, на данный момент воздерживаются от комментариев по поводу этой публикации.
На Кубе сохраняется крайне тяжелая ситуация с топливом и электроснабжением. Энергетический кризис на острове обострился на фоне санкционного давления, что вынуждает Гавану искать альтернативные пути поставок ресурсов. Россия регулярно оказывает Кубе гуманитарную помощь, направляя энергоносители для поддержания работы жизненно важной инфраструктуры региона.