США сделают исключение для российского танкера с нефтью ради спасения Кубы

По сведениям газеты, судно перевозит около 730 тыс. баррелей нефти. В воскресенье танкер находился всего в 15 морских милях от острова; ожидается, что он войдет в территориальные воды Кубы вечером 29 марта и прибудет в порт города Матансас к 31 марта. Данная поставка имеет критическое значение для Гаваны, так как позволит избежать полного истощения запасов топлива в стране в течение нескольких недель. Официальные ведомства США, включая Белый дом и Пентагон, на данный момент воздерживаются от комментариев по поводу этой публикации.