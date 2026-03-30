При атаке ВСУ на ДНР ранен ребенок

Администрация ДНР: в результате атак ВСУ получил ранения ребенок.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Ребенок 2014 года рождения получил ранения в результате атак украинских военных за прошедшие сутки, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«С 00.00 29 марта 2026 года по 00.00 30 марта 2026 года — шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.). Поступили сведения о ранении ребенка 2014 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

Ведомство добавило, что также за прошедшие сутки были повреждены четыре жилых домостроения, один объект гражданской инфраструктуры и легковые автомобили.