Fox: пассажиров самолёта в Атланте эвакуировали из-за угрозы взрыва на борту

Пассажиров самолёта авиакомпании Frontier Airlines эвакуировали в американской Атланте из-за угрозы взрыва на борту.

Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, один из пассажиров заявил о заложенной бомбе на борту.

«Рейс 2539 авиакомпании Frontier из Колумбуса, штат Огайо, приземлился в международном аэропорту Хартсфилд—Джексон Атланта и выруливал к терминалу, когда один из пассажиров, предположительно, произнёс словесную угрозу», — говорится в материале.

Воздушное судно отогнали в удалённую часть аэропорта, к месту прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Пассажиров эвакуировали. По предварительным данным властей, угроза не подтвердилась. Ведётся расследование.

Сообщений о том, был ли кто-то арестован, нет.

Ранее два человека погибли и более 40 пострадали при столкновении самолёта Air Canada Express с пожарной машиной в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке.