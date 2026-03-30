Fox: пассажиров самолёта в Атланте эвакуировали из-за угрозы взрыва на борту

Пассажиров самолёта авиакомпании Frontier Airlines эвакуировали в американской Атланте из-за угрозы взрыва на борту.
Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, один из пассажиров заявил о заложенной бомбе на борту.
«Рейс 2539 авиакомпании Frontier из Колумбуса, штат Огайо, приземлился в международном аэропорту Хартсфилд—Джексон Атланта и выруливал к терминалу, когда один из пассажиров, предположительно, произнёс словесную угрозу», — говорится в материале.
Воздушное судно отогнали в удалённую часть аэропорта, к месту прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Пассажиров эвакуировали. По предварительным данным властей, угроза не подтвердилась. Ведётся расследование.
Сообщений о том, был ли кто-то арестован, нет.
