«Кто бы мог подумать!» На Западе заявили о новой катастрофе из-за Ирана

Аналитик Джонсон: из-за конфликта в Иране в мире резко сократится выпуск чипов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Из-за блокировки Ормузского пролива в мире может резко сократиться производство компьютерных чипов, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«Есть вопрос с гелием. Оказывается — кто бы мог подумать! — что Персидский залив также является крупным источником гелия, который необходим для производства компьютерных чипов», — отметил он.

Джонсон особо подчеркнул, что в результате во всем мире может существенно пострадать производство всех видов продукции, где используются чипы, включая вооружения.

«Теперь эти чипы не производятся, потому что нет гелия. А если их не производят, то компьютеры, мобильные телефоны, ракеты Tomahawk и все остальное, что зависит от этих чипов, становятся недоступными», — пояснил эксперт.

Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, сжиженного природного газа и многих других видов продукции из стран Персидского залива.

