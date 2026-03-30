«Кто бы мог подумать!» На Западе заявили о новой катастрофе из-за Ирана

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Из-за блокировки Ормузского пролива в мире может резко сократиться производство компьютерных чипов, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
«Есть вопрос с гелием. Оказывается — кто бы мог подумать! — что Персидский залив также является крупным источником гелия, который необходим для производства компьютерных чипов», — отметил он.
Джонсон особо подчеркнул, что в результате во всем мире может существенно пострадать производство всех видов продукции, где используются чипы, включая вооружения.
«Теперь эти чипы не производятся, потому что нет гелия. А если их не производят, то компьютеры, мобильные телефоны, ракеты Tomahawk и все остальное, что зависит от этих чипов, становятся недоступными», — пояснил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, сжиженного природного газа и многих других видов продукции из стран Персидского залива.