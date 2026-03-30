БЕЛГОРОД, 30 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили легкобронированную технику ВСУ и НАТО в ангаре на харьковском направлении с помощью гаубицы Д-30, рассказал РИА Новости заместитель командира гаубичной батареи Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным «Буксир».
«С помощью нашей разведки был обнаружен ангар с техникой ВСУ. Двумя точными ударами из гаубицы Д-30 мы поразили этот ангар (на харьковском направлении — ред.)», — сказал агентству «Буксир».
Собеседник агентства уточнил, что таким образом удалось уничтожить легкобронированную технику ВСУ и натовские образцы.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО «играют с огнем», поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.