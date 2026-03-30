Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные уничтожили ангар с техникой НАТО под Харьковом

РИА Новости: ВС РФ уничтожили ангар с техникой ВСУ и НАТО под Харьковом.

Источник: © РИА Новости

БЕЛГОРОД, 30 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили легкобронированную технику ВСУ и НАТО в ангаре на харьковском направлении с помощью гаубицы Д-30, рассказал РИА Новости заместитель командира гаубичной батареи Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным «Буксир».

«С помощью нашей разведки был обнаружен ангар с техникой ВСУ. Двумя точными ударами из гаубицы Д-30 мы поразили этот ангар (на харьковском направлении — ред.)», — сказал агентству «Буксир».

Собеседник агентства уточнил, что таким образом удалось уничтожить легкобронированную технику ВСУ и натовские образцы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО «играют с огнем», поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
