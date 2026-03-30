При ударе по объекту энергетики в Кувейте погиб человек

БЕЙРУТ, 30 мар — РИА Новости. Минэнергетики Кувейта заявило, что один человек погиб при ударе по объекту министерства.
Ведомство утверждает, что атаке подверглись служебное здание на одной из электростанций и объект по опреснению воды, что привело к гибели одного работника — гражданина Индии.
В министерстве обвинили в атаке Иран.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.