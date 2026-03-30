РИА Новости: задержанные в США россиянки находятся под стражей уже три месяца

Две задержанные в Соединённых Штатах у военной базы в Калифорнии россиянки уже более трёх месяцев находятся в иммиграционном центре в Сан-Диего.
Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, россиянки удерживаются в иммиграционном центре Otay Mesa Detention Center в Калифорнии.
В январе сообщалось, что в США задержали двух россиянок, которые путешествовали в Сан-Диего и при поиске Макдоналдса случайно оказались на американской военной базе Кэмп-Пендлтон.
Живущие неподалёку от военной базы Кэмп-Пендлтон в США россияне в разговоре с RT усомнились, что девушек могли задержать просто за проезд по её территории.