РИА Новости: задержанные в США россиянки находятся под стражей уже три месяца

Две задержанные в Соединённых Штатах у военной базы в Калифорнии россиянки уже более трёх месяцев находятся в иммиграционном центре в Сан-Диего.

Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, россиянки удерживаются в иммиграционном центре Otay Mesa Detention Center в Калифорнии.

В январе сообщалось, что в США задержали двух россиянок, которые путешествовали в Сан-Диего и при поиске Макдоналдса случайно оказались на американской военной базе Кэмп-Пендлтон.

Живущие неподалёку от военной базы Кэмп-Пендлтон в США россияне в разговоре с RT усомнились, что девушек могли задержать просто за проезд по её территории.

