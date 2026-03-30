Трамп признался, что хотел бы забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы «забрать нефть в Иране» по сценарию Венесуэлы.

«Честно говоря, больше всего я хотел бы забрать нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США говорят: “Зачем ты это делаешь?” Но они глупые люди», — сказал Трамп в интервью газете Financial Times.

Как написало издание, американский лидер сравнил этот шаг с Венесуэлой, нефтяную отрасль которой США намерены какое-то время контролировать.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
