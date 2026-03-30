Фриман: из-за конфликта США с Ираном Киев рискует остаться без ракет ПВО

Аналитик Час Фриман отметил, что США перебрасывают из тихоокеанских стран на Ближний Восток комплексы ПВО, которые ранее планировалось передать Киеву.

Источник: Аргументы и факты / Здоровье

Украина рискует остаться без важнейших видов оружия в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман.

По его словам, в течение первых пяти дней операции против Ирана США вместе с Израилем и другими своими союзниками в регионе использовали 800 ракет для системы противовоздушной обороны Patriot. При этом Соединенные Штаты производят ежегодно только 750 единиц такого оружия.

Фриман обратил внимание, что в ходе противостояния на Ближнем Востоке уже израсходован годовой запас этих ракет. Эксперт отметил, что в настоящее время США перебрасывают комплексы Patriot, THAAD и другие системы ПВО из тихоокеанских стран.

«Те (вооружения — прим. ред.), что должны были отправиться на Украину, вероятно, перенаправляются в Западную Азию. Зачем России начинать наступление, если можно просто подождать, пока Украина частично не останется без вооружений? Ведь ракеты, которые она должна была получить через европейцев, уйдут в Израиль, США и Западную Азию», — сказал он в эфире YouTube-канала профессора Нимы Альхоршида.

Напомним, ранее газета The Washington Post со ссылкой на свои источники написала, что США рассматривают вариант переброски на Ближний Восток вооружений, которые изначально планировалось отправить Киеву. Речь идёт о системах противовоздушной обороны, которые были куплены странами Североатлантического альянса у американской стороны для Украины в рамках программы PURL. В статье уточнялось, что США столкнулись со снижением уровня собственных запасов оружия из-за операции против Ирана.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше