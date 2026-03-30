Трамп высказался о попытке США взять под контроль иранский остров Харк

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что США могут попытаться взять под свой контроль иранский остров Харк.

Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей Пентагона сообщило, что военное руководство США рассматривает возможность задействовать десантников 82-й воздушно-десантной дивизии для захвата иранского острова Харк, главного узла нефтяного экспорта страны в северной части Персидского залива.

«Может быть, мы возьмём остров Харк, может быть, нет. У нас много вариантов», — сказал Трамп в интервью газете Financial Times.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Иран. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.

