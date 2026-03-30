Ни Россия, ни Иран не приглашали МАГАТЭ на Бушерскую АЭС, заявил Ульянов

РИА Новости: Ульянов заявил, что РФ и Иран не приглашали МАГАТЭ на Бушерскую АЭС.

ВЕНА, 30 мар — РИА Новости. Ни Россия, ни Иран не приглашали МАГАТЭ на Бушерскую АЭС, сообщил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Ни мы, ни иранцы сотрудников Агентства на станцию не приглашали — в отличие от того, как это было, скажем, на ЗАЭС (Запорожской АЭС)», — сказал он.

В субботу глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что в ближайшие дни госкорпорация начнет эвакуацию еще двух групп российских сотрудников с иранской АЭС «Бушер», на площадке останутся несколько десятков человек.

По его словам, ситуация на площадке иранской АЭС «Бушер» продолжает ухудшаться, вечером в пятницу по площадке действующего первого энергоблока был нанесен третий удар, боеприпас взорвался в непосредственной близости от насосной станции.

Ранее в МАГАТЭ выразили обеспокоенность последними ударами близ иранской АЭС «Бушер». Глава Агентства Рафаэль Гросси отмечал, что повреждение объекта может привести к крупному радиационному инциденту, который затронул бы значительную территорию в Иране и за его пределами.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше