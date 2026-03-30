Трамп допустил захват острова Харк

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп не исключил, что Вооруженные силы (ВС) США предпримут попытку захватить остров Харк в Иране.
«Может, мы возьмем остров Харк. Может, нет. У нас много вариантов действий», — сказал 29 марта глава Белого дома в интервью газете The Financial Times. «Это бы также означало, что нам пришлось бы находиться там какое-то время», — заявил американский лидер, имея в виду возможную высадку ВС США на Харке. «Не думаю, что у них есть какая-то защита. Мы очень легко можем взять его», — утверждал при этом глава вашингтонской администрации.
26 марта американский портал Axios со ссылкой на должностных лиц США и свои источники сообщил о подготовке Пентагоном четырех возможных вариантов эскалации конфликта с Ираном, которые могут включать захват островов Харк, Ларак или Абу-Муса.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города в Иране, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.