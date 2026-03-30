Трамп заявил, что хотел бы взять под контроль иранскую нефть

ЛОНДОН, 30 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп хотел бы, чтобы Вашингтон взял под контроль нефтяную отрасль Ирана. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times
Американский лидер, говоря об Иране, отметил, что «предпочел бы забрать нефть». «Если честно, больше всего мне понравилось бы забрать нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США говорят: “Зачем вы это делаете?” Но это глупые люди», — добавил глава вашингтонской администрации.
Американский лидер 26 марта на заседании своего кабинета также отметил, что взятие Соединенными Штатами под контроль иранской нефти, по его мнению, является одним из возможных вариантов действий. «Это вариант», — сказал он тогда.