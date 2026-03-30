Трамп: США осталось поразить в Иране около трех тыс. целей

Американский президент отметил, что Вашингтон нанес удары по 13 тыс. целей в исламской республике.

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты нанесли удары по 13 тыс. целей в Иране, Вашингтону осталось поразить примерно 3 тыс. целей в исламской республике. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп.

«У нас осталось порядка 3 000 целей. Мы разбомбили 13 000 целей и есть еще несколько тысяч», — сказал 29 марта глава Белого дома в интервью газете The Financial Times.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше