Трамп: США осталось поразить в Иране около трех тыс. целей

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты нанесли удары по 13 тыс. целей в Иране, Вашингтону осталось поразить примерно 3 тыс. целей в исламской республике. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп.
«У нас осталось порядка 3 000 целей. Мы разбомбили 13 000 целей и есть еще несколько тысяч», — сказал 29 марта глава Белого дома в интервью газете The Financial Times.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.