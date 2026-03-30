Трамп заявил, что США хотят «захватить нефть в Иране» по сценарию Венесуэлы

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США хотят «захватить нефть в Иране» по сценарию Венесуэлы.

«Честно говоря, больше всего я хотел бы забрать нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США говорят: “Зачем ты это делаешь?” Но они глупые люди», — сказал он в интервью Financial Times.

Издание отмечает, что Трамп сравнил этот сценарий с Венесуэлой.

Трамп также не исключил, что США могут попытаться взять под свой контроль остров Харк.

Ранее сообщалось, что американская армия ускоряет отправку своих войск в Ближневосточный регион в связи с боевыми действиями против Ирана.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что агрессия в отношении Ирана и Венесуэлы связана с нефтью и газом.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше