Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США хотят «захватить нефть в Иране» по сценарию Венесуэлы.
«Честно говоря, больше всего я хотел бы забрать нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США говорят: “Зачем ты это делаешь?” Но они глупые люди», — сказал он в интервью Financial Times.
Издание отмечает, что Трамп сравнил этот сценарий с Венесуэлой.
Трамп также не исключил, что США могут попытаться взять под свой контроль остров Харк.
Ранее сообщалось, что американская армия ускоряет отправку своих войск в Ближневосточный регион в связи с боевыми действиями против Ирана.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что агрессия в отношении Ирана и Венесуэлы связана с нефтью и газом.