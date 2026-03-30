Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Его будут ждать»: Песков анонсировал выступление Путина на ПМЭФ

Песков назвал содержательным готовящееся выступление Путина на ПМЭФ.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин по традиции выступит на Петербургском международном экономическом форуме. Мероприятие запланировано на 3−6 июня. Готовящаяся речь президента РФ будет содержательной. Об этом проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в диалоге с ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что выступление главы государства «будут ждать». Владимир Путин всегда принимает участие в ПМЭФ, добавил его пресс-секретарь. Он ежегодно выступает с сообщением, указал Дмитрий Песков.

«В этом году оно тоже будет содержательное, и его будут ждать», — констатировал пресс-секретарь главы государства.

Ранее Владимир Путин поучаствовал в церемонии вручения премий для молодых деятелей культуры. Кроме того, награды присуждались за произведения и проекты для детей. Мероприятие прошло 25 марта.

