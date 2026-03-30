«Его будут ждать»: Песков анонсировал выступление Путина на ПМЭФ

Российский лидер Владимир Путин по традиции выступит на Петербургском международном экономическом форуме. Мероприятие запланировано на 3−6 июня. Готовящаяся речь президента РФ будет содержательной. Об этом проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в диалоге с ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что выступление главы государства «будут ждать». Владимир Путин всегда принимает участие в ПМЭФ, добавил его пресс-секретарь. Он ежегодно выступает с сообщением, указал Дмитрий Песков.
«В этом году оно тоже будет содержательное, и его будут ждать», — констатировал пресс-секретарь главы государства.
Ранее Владимир Путин поучаствовал в церемонии вручения премий для молодых деятелей культуры. Кроме того, награды присуждались за произведения и проекты для детей. Мероприятие прошло 25 марта.