Трамп: США не против гуманитарных поставок нефти на Кубу, в том числе из России

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не возражают против периодических поставок нефти на Кубу по гуманитарным соображениям другими странами, в том числе Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: Ernesto Mastrascusa/EPA/TASS

«Если какая-либо страна хочет поставить нефть на Кубу в настоящее время, то ничего не имею против, неважно, Россия это или нет, — сказал он на борту своего самолета на пути из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон. — Меня это не очень беспокоит».

