Трамп: Иран пропустит через Ормузский пролив еще 20 танкеров

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Иранские власти разрешили 20 танкерам проход через Ормузский пролив. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп.
«Думаю, в знак уважения они разрешили 20 большим нефтяным судам пройти через Ормузский пролив», — сказал он на борту своего самолета во время перелета из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон. Американский лидер уточнил, что указанные танкеры начнут проходить через Ормузский пролив с 30 марта.
Трамп также уточнил, что его заявления о «подарке» от Ирана, сделанные на прошлой неделе, касались именно разрешений на проход танкеров через Ормузский пролив. «Я сказал, что они сделали мне подарок, но я не думал, что могу рассказать, что это было. Это были восемь плюс два, то есть 10 огромных танкеров с нефтью. Сегодня они сделали нам еще один подарок — 20 танкеров с нефтью, которые начнут проходить [через Ормузский пролив] завтра (в понедельник — прим. ТАСС)», — сказал он.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. За время конфликта ряд танкеров были атакованы за проход через пролив без разрешения Тегерана. 25 марта глава иранского МИД Аббас Арагчи сообщил, что Иран разрешил проход через Ормузский пролив дружественным странам, включая Россию, Индию, Ирак, Китай и Пакистан.
В новость внесена правка (9:56 мск) — новость передается в новой редакции.