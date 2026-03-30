Трамп: Иран пропустит через Ормузский пролив еще 20 танкеров

Трамп также уточнил, что его заявления о «подарке» от Ирана, сделанные на прошлой неделе, касались именно разрешений на проход танкеров через Ормузский пролив. «Я сказал, что они сделали мне подарок, но я не думал, что могу рассказать, что это было. Это были восемь плюс два, то есть 10 огромных танкеров с нефтью. Сегодня они сделали нам еще один подарок — 20 танкеров с нефтью, которые начнут проходить [через Ормузский пролив] завтра (в понедельник — прим. ТАСС)», — сказал он.