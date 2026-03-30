Трамп утверждает, что Куба «довольно скоро» столкнется с проблемами

Президент США заявил, что Вашингтон якобы поможет республике.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп в воскресенье выступил с утверждением, что Куба «довольно скоро» столкнется с серьезными трудностями, а Вашингтон якобы ей поможет.

«Да, Куба будет следующей. Там бардак. Это страна, которая терпит крах. И она будет следующей. Довольно скоро она потерпит крах, и мы будем там, чтобы помочь», — заявил он журналистам на борту своего самолета на пути из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон. «Мы будем там, чтобы помочь нашим замечательным американцам кубинского происхождения, которых вышвырнули с Кубы», — утверждал американский лидер. «Куба будет следующей», — повторил он.

Президент США возвращается в Белый дом из своего поместья Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич, в котором провел выходные дни.

Американский лидер 27 марта выступил с утверждением, что Куба станет следующей целью США. Он не уточнил, какие именно действия со стороны США имеет в виду.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше