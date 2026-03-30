Трамп утверждает, что Куба «довольно скоро» столкнется с проблемами

«Да, Куба будет следующей. Там бардак. Это страна, которая терпит крах. И она будет следующей. Довольно скоро она потерпит крах, и мы будем там, чтобы помочь», — заявил он журналистам на борту своего самолета на пути из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон. «Мы будем там, чтобы помочь нашим замечательным американцам кубинского происхождения, которых вышвырнули с Кубы», — утверждал американский лидер. «Куба будет следующей», — повторил он.