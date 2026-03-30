Австралия примет экстренные меры для наращивания поставок топлива

СИДНЕЙ, 30 марта. /ТАСС/. Власти Австралии изменят национальное законодательство в сфере энергетической безопасности, чтобы обеспечить дополнительные поставки топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.
По его словам, правительство «работает круглосуточно, чтобы решить проблемы топливной безопасности» и намерено принять «экстренные меры на национальном уровне для пополнения запасов горючего». «Мы создадим новые механизмы, которые позволят государству гарантировать закупку топлива частными компаниями. Речь идет о поставках, которые в обычных условиях были бы экономически нецелесообразны», — отметил он, добавив, что в рамках новых механизмов власти «компенсируют риски поставщиков, приобретающих дополнительные партии топлива на мировом рынке».
Для реализации инициативы правительство намерено внести поправки в законодательство, расширив возможности агентства Export Finance Australia (государственная структура, финансирующая и страхующая экспортные контракты), которое будет предоставлять гарантии на закупку судовых партий топлива.
При этом Альбанезе подчеркнул, что текущие запасы горючего в стране остаются стабильными в краткосрочной перспективе, однако затяжной характер конфликта вокруг Ирана может усилить давление на рынок. «Чем дольше продолжается эта война, тем серьезнее будут последствия. Мы должны быть готовы к любому развитию событий», — заявил премьер. Он добавил, что власти уже ведут переговоры с международными поставщиками и намерены «сделать все необходимое», чтобы обеспечить бесперебойное снабжение топлива по всей стране.
Ожидается, что федеральный парламент рассмотрит предложенные правительством изменения в законодательство 30 марта.
Нехватка топлива в Австралии.
Дефицит автомобильного топлива в Австралии возник на фоне резкого роста мировых цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. При этом в целом поставки топлива в страну в целом не были нарушены, но ситуацию осложнили панические закупки, вызвавшие локальные перебои и опустошение автозаправок. В ответ власти направили на внутренний рынок порядка 20% топлива из стратегических запасов и часть бензина, предназначенного для экспорта.
По данным Министерства энергетики Австралии, страна импортирует около 85−90% потребляемых нефтепродуктов, закупая порядка 800−900 тыс. баррелей в сутки (примерно 130−140 млн литров). По состоянию на 26 марта запасов бензина в стране должно хватить примерно на 39 дней, а дизельного и авиационного топлива на 30 дней.