Песков заявил, что в июне Путин выступит на ПМЭФ с содержательной речью

Напомним, в июне 2025 года пленарная сессия Петербургского международного экономического форума с участием Путина продлилась ровно четыре часа и по длительности побила рекорд. Кроме того, выступление главы государства на ПМЭФ продолжалось 55 минут и вошло в пятерку самых длинных. В ходе своей речи российский лидер назвал пять шагов для изменения структуры экономики.