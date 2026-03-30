Песков заявил, что в июне Путин выступит на ПМЭФ с содержательной речью

Президент РФ Владимир Путин традиционно выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который будет проходить с 3 по 6 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Разумеется», — сказал он, отвечая на вопрос, примет ли участие российский лидер в этом мероприятии.
Представитель Кремля отметил, что Путин всегда посещает ПМЭФ и выступает с речью.
«В этом году оно тоже будет содержательным, и его будут ждать», — подчеркнул Песков, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, в июне 2025 года пленарная сессия Петербургского международного экономического форума с участием Путина продлилась ровно четыре часа и по длительности побила рекорд. Кроме того, выступление главы государства на ПМЭФ продолжалось 55 минут и вошло в пятерку самых длинных. В ходе своей речи российский лидер назвал пять шагов для изменения структуры экономики.