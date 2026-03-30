Трамп: «Лидер Ирана Моджтаба Хаменеи либо мертв, либо тяжело ранен»

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в критическом состоянии. В интервью газете *Financial Times* он отметил: «Сын (погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи) либо мёртв, либо в крайне тяжёлом состоянии. Мы вообще ничего о нём не слышали».

Ситуация обострилась после начала ударов США и Израиля по иранским объектам 28 февраля. В ответ Тегеран атакует израильские территории и военные базы США на Ближнем Востоке. В результате первых атак погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а 8 марта его сын Моджтаба был назначен новым верховным лидером.

Однако иранские власти опровергли информацию о тяжелом состоянии нового лидера. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что «Моджтаба Хаменеи находится в полном здравии», добавив, что верховный лидер получил лишь поверхностные ранения и ситуация находится под контролем. Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде также подтвердил, что Хаменеи появится на публике в подходящее время по решению своего офиса.

Ранее сообщалось, что Египет, Турция, Саудовская Аравия хотят контролировать Ормузский пролив вместе.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше