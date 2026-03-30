Трамп обратился к Лукашенко и заявил, что ждет встречи с ним

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил белорусского президента Александра Лукашенко за помилование осужденных в Белоруссии и заявил, что ждет встречи с ним на следующем заседании «Совета мира».

Источник: © РИА Новости

Ранее Лукашенко в Минске провел переговоры с делегацией США, которую возглавлял спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул. По итогам переговоров белорусский лидер помиловал 250 осужденных за преступления экстремистской направленности.

«Таким образом, общее число заключённых, великодушно освобождённых президентом Лукашенко, превысило 500 человек с мая прошлого года. Я хотел бы выразить самую тёплую благодарность президенту за этот шаг, и я с нетерпением жду встречи с ним на следующем заседании Совета мира!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Как сообщило агентство Белта, Лукашенко пообещал представителям США посетить предстоящее заседание «Совета мира».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше