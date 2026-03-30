Трамп отметил, что может быстро отменить плату за проход через Ормузский пролив

Американский лидер сообщил, что Вашингтон при необходимости может это сделать в кратчайшие сроки.

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон мог бы при необходимости в кратчайшие сроки покончить с якобы системой получения Ираном оплаты за проход коммерческих судов через Ормузский пролив.

«Нам предстоит узнать так это или нет. Мы могли бы прикрыть это за две минуты, так быстро, что вы бы головы свернули», — заявил он 29 марта журналистам на борту своего самолета на пути из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон. Глава администрации США возвращается в Белый дом из своего поместья Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич, в котором провел выходные.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что в числе запросов Ирана в отношении США числится «новый порядок» прохождения судов через Ормузский пролив. Предполагается, что этот порядок «позволил бы Ирану получать оплату с судов», проходящих через Ормузский пролив, подобно тому, как это происходит в случае с Египтом и Суэцким каналом.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
