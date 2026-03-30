Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле сделали заявление насчет нового выступления Путина

Российский президент Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Источник: Reuters

В этом году мероприятие пройдет 3—6 июня, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, Путин выступит на мероприятии с содержательной речью.

«Разумеется. Всегда президент принимает участие, всегда выступление. Все ждут выступления президента на Питерском форуме», — уточнил Песков. По его словам, в этом году выступление главы РФ будет также содержательном, и его будут ждать.

Ранее стало известно, что стоимость участия во всех мероприятиях деловой и культурной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году составляет 850 тысяч рублей, но позже поднимется выше миллиона.

Страной — гостем форума станет в 2026 году Саудовская Аравия. В 2025-м наиболее многочисленные иностранные делегации прибыли на ПМЭФ из Индонезии и Китая. Форум состоится в условиях продолжающейся трансформации глобальной экономики и традиционно окажется ключевой площадкой для диалога между государствами.

