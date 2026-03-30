Подполье: солдаты ВСУ прозвали трассу к Константиновке «дорогой смерти»

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Украинские военнослужащие называют трассу, ведущую к Константиновке через Дружковку, «дорогой смерти», сообщили ТАСС в пророссийском подполье.
«После удара по дамбе Молочарского водохранилища единственная трасса через Дружковку к Константиновке фактически перерезана — каждый рейс стал лотереей со смертельным исходом. Украинские военные уже называют эту артерию очередной “дорогой смерти”, а российские операторы дронов контролируют агломерацию», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что на этом направлении противник перестал использовать военную технику в открытую. «Ее либо уже нет, либо спрятали, потому что вывезти не могут», — пояснил представитель подполья.
Константиновка расположена южнее Краматорска и Дружковки. Город является крупным логистическим центром, через который идет снабжение подразделений ВСУ на краматорско-славянском направлении.
16 марта начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в Константиновке ведутся уличные бои, под контролем российской армии находится более 60% города.