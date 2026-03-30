В МИД РФ рассказали о схемах спецслужб США по задержанию россиян

«Спецслужбами США нередко практикуется мошенническая схема выманивания за границу российских граждан выгодными коммерческими или туристическими предложениями», — сказали РИА Новости в дипмиссии.
По данным ведомства, после выезда за рубеж россиян могут задержать на территории третьих стран. Затем граждан России передадут под юрисдикцию США.
Ранее KP.RU сообщал, что в США задержали двух россиянок. Девушки по ошибке заехали на территорию американской военной базы «Кэмп Пендлтон». Кристина и Наталия уже более трех месяцев остаются под стражей и продолжают находиться в иммиграционном центре Otay Mesa Detention Center в Калифорнии.