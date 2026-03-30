Военные рассказали, как российские морпехи пользовались провизией ВСУ

РИА Новости: морпехи ВС РФ через пленных пользовались снабжением ВСУ.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Российские морпехи неделю находились на захваченной позиции и через пленных пользовались снабжением ВСУ, доставляемом на американской боевой бронированной машине (ББМ) MaxxPro, рассказал РИА Новости командир взвода 336-го полка 120-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки «Центр», с позывным «Кейбер».

Группа российских морпехов захватила блиндаж в тылу противника и взяла находившихся там украинских солдат в плен. По приказу командования бойцы оставались на позиции продолжительное время.

«Просидели дня четыре, продукты и вода заканчиваются. Пришли к тому, что мы пленным говорим: “Выходите по рации, скажите, что у вас закончилось продовольствие”. Они вышли, им в ответ: “Ждите подвоз”, — рассказал собеседник агентства.

Снабжение противник оставлял на дороге у лесного массива, расположенного в километре от захваченного блиндажа.

«Приехал машина MaxxPro, выгрузила продовольствие. Я отправил одного пленного и нашего бойца — он переоделся в украинскую форму, а броня и автомат — наши», — уточнил «Кейбер».

Морпех и пленный украинский солдат отправились за посылкой и спокойно прошли километр по открытой местности, забрали два рюкзака и пакет провизии.

«Вот мы жили в украинском блиндаже, получается, и кушали их еду», — подытожил «Кейбер».